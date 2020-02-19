ОБСЄ зафіксувала понад дві тисячі вибухів під час атаки окупантів на Донбасі

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала 2 300 вибухів під час атаки збройних формувань Російської Федерації на підрозділи Об’єднаних сил 18 лютого.

Про це йдеться у позачерговому звіті СММ ОБСЄ.

“Уранці 18 лютого, у період із приблизно 05:30 до 11:30, під час патрулювання в районі н. п. Золоте (підконтрольний урядові, 60 км на захід від Луганська), ведення спостереження на передових патрульних базах у н. п. Кадіївка (кол. Стаханов; непідконтрольний урядові, 50 км на захід від Луганська) та н. п. Попасна (підконтрольний урядові, 69 км на захід від Луганська), а також здійснення моніторингу за допомогою камер відеоспостереження СММ констатувала суттєве зростання кількості порушень режиму припинення вогню, зафіксувавши, серед іншого, понад 2 300 вибухів”, - йдеться у звіті.

Крім того, орієнтовно о 12:00 команда Місії спрямувала в зазначений район безпілотний літальний апарат (БПЛА) дальнього радіуса дії. Наразі проводиться аналіз матеріалів фото- та відеофіксації БПЛА. СММ уточнює стан безпекової ситуації в цьому районі.

Як повідомляв Укрінформ, зранку 18 лютого збройні формування Російської Федерації атакували позиції підрозділів Об’єднаних сил поблизу Новотошківського, Оріхового, Кримського, хутора Вільного. Внаслідок бою один український військовий загинув, троє отримали поранення, ще двоє – контузію.