Штаб ООС повідомив про стан бійців, поранених у бою на “Бахмутці”

Військовослужбовці ЗСУ, які були поранені вчора під час бою на Луганщині, готуються до евакуації, загрози їх життю немає.

Про це сказав начальник медичної служби Об'єднаних сил Олександр Авраменко, йдеться в оприлюдненому штабом ООС відео.

“Пораненим на місці події була надала перша медична допомога. Всі своєчасно доставлені у військовий мобільний госпіталь. Наразі після дообстеження отримали хірургічну допомогу і готуються до евакуації в один із військово-медичних центрів за призначенням. Загрози життю наших поранених немає”, - сказав він.

Як повідомляв Укрінформ, зранку 18 лютого збройні формування Російської Федерації атакували позиції підрозділів Об’єднаних сил поблизу Новотошківського, Оріхового, Кримського, хутора Вільного. Внаслідок бою один український військовий загинув, троє отримали поранення, ще двоє – контузію.