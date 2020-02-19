Ескалація на Донбасі: 22 ворожі обстріли, один боєць ЗСУ загинув, шестеро поранені

Збройні формування Російської Федерації за минулу добу 22 рази порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Про це повідомляє у Фейсбуці пресцентр штабу ООС.

"Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 152 мм та 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, озброєння танку, а також з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив три обстріли по позиціях українських захисників, а саме: біля населеного пункту Березове – з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї; неподалік Широкиного – з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї; поблизу населеного пункту Пищевик – з міномета калібру 82 мм противник випустив три міни, а також вів вогонь із ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Дев’ятнадцять обстрілів було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання " Північ", а саме: шість разів поблизу населеного пункту Кримське – зі 120-мм мінометів ворог випустив 61 міну, ще десять мін з міномета калібру 82 мм, а також вів вогонь з озброєння БМП та станкового протитанкового гранатомета; чотири рази поруч з Новотошківським – з артилерійських систем калібру 152 мм – 45 снарядів, 122-мм артилерії – 15 снарядів, мінометів калібру 120 мм – 17 мін, а також 56 пострілів з озброєння танку; два рази в районі населеного пункту Оріхове – зі ствольної артилерії калібру 152 мм – 22 снаряди, 122-мм артилерії – 28 снарядів, мінометів калібру 120 мм – 61 міна, 82-мм мінометів – 30 мін, а також противник вів вогонь з гранатометів різних систем; двічі поблизу населеного пункту Хутір Вільний – з артилерійських систем калібру 122 мм – 4 снаряди, 120-мм мінометів – 23 міни, 82-мм мінометів - 25 мін, а також вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів; два рази неподалік Золотого-4 – з мінометів калібру 120 мм ворог випустив три міни, а також вів вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів; поблизу Попасної – зі ствольної артилерії калібру 122 мм – 16 снарядів та мінометів калібру 82 мм – 18 мін; в районі Луганського – з 82-мм міномета – дві міни; поруч з Новолуганським – з міномета калібру 82 мм – дві міни, а також противник вів вогонь із гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Окрім цього, поблизу населеного пункту Оріхове ворог здійснив спробу штурму наших спостережних постів. У результаті бойового зіткнення українські захисники черговими вогневими засобами подавили ворожий вогонь та зупинили диверсійно-розвідувальну групу противника. Позиції українських захисників не втрачені.

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На усі ворожі обстріли підрозділи Об’єднаних сил давали адекватну вогневу відповідь та контролювали ситуацію. В подальшому противник запросив режим тиші.

Вчора, 18 лютого, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил загинув, чотири захисники отримали поранення та ще двоє - бойове ураження.

За даними розвідки, у результаті бойового зіткнення зі сторони противника чотирьох чоловік було знищено та ще шестеро отримали важкі поранення.

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З початком цієї доби російські окупаційні війська по захисниках Лебединського випустили 15 мін з мінометів калібру 82 мм, а також вели вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

За поточну добу втрат із боку Об'єднаних сил немає.