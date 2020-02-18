СБУ розпочала слідство за фактом атаки на українські позиції

Служба безпеки України розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом обстрілів позицій ЗСУ, здійснених проросійськими терористичними угрупованнями в Луганській області 18 лютого.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

"Слідчі спецслужби встановили, що близько шостої години ранку окупанти почали обстріл із забороненого Мінськими угодами великокаліберного озброєння позицій підрозділів операції Об’єднаних сил у районі населених пунктів Оріхове, Новотошківське, Кримське, Хутір Вільний Луганської області. Бойовики також здійснили спробу прориву через лінію розмежування", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що внаслідок обстрілу незаконних збройних формувань один український військовий загинув, п’ятеро бійців зазнали поранень. Всі обставини події наразі встановлюються слідством.

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Кримінальне провадження за ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) та ч. 5 ст. 260 (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань) Кримінального кодексу України розслідується під процесуальним керівництвом прокуратури Луганської області.

Як повідомляв Укрінформ, у вівторок, 18 лютого, зранку збройні формування Російської Федерації атакували позиції підрозділів Об’єднаних сил поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний, Попасна. Один український військовий загинув, п'ятеро поранені.