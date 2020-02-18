РФ має використати вплив на бойовиків для виконання

РФ має використати вплив на бойовиків для виконання "Мінська" – посол Британії

Укрінформ
Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс висловила "надзвичайне занепокоєння" з приводу ескалації конфлікту поблизу Золотого з використанням забороненого Мінськими домовленостями важкого озброєння, що призвело до людських жертв.

Про це посол написала у своєму Twitter.

"Росія має використати вплив на своїх повірених для повного виконання Мінських домовленостей", – йдеться у дописі.

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Як повідомляв Укрінформ, 18 лютого зранку збройні формування Російської Федерації атакували позиції підрозділів Об’єднаних сил поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний, Попасна. Один український військовий загинув, п'ятеро поранені.

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У вівторок ввечері у Нью-Йорку триває засідання Ради безпеки ООН, де обговорюється виконання Мінських угод. Також українська делегація порушить питання наступу підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі.

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