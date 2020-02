РФ має використати вплив на бойовиків для виконання "Мінська" – посол Британії

Про це посол написала у своєму Twitter.

"Росія має використати вплив на своїх повірених для повного виконання Мінських домовленостей", – йдеться у дописі.

Extremely concerned by reports of sharp increase in ceasefire violations near Zolote disengagement area with heavy weaponry proscribed under #Minsk agreements, leading to casualties. Russia must use influence over its proxies to implement Minsk agreements fully #Ukraine