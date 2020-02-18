Ескалація на Донбасі: окупанти гатили з артилерії й танків, сили ООС зазнали втрат

З початку доби збройні формування РФ порушили режим припинення вогню на Донбасі 18 разів.

Про це йдеться у вечірньому зведенні пресцентру операції Об’єднаних сил.

"Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 18 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 152 мм та 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, озброєння танка, а також з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї",- йдеться у повідомленні.

За інформацією пресцентру, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики здійснили один обстріл, обстрілявши захисників Березового з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

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Решту обстрілів зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання " Північ" (поблизу Кримського, поряд із Новотошківським, у районі Оріхового, поблизу хутора Вільного, біля Золотого-4, неподалік Попасної, в районі Луганського).

"Окрім цього, поблизу населеного пункту Оріхове ворог здійснив спробу штурму наших спостережних постів. У результаті бойового зіткнення українські захисники черговими вогневими засобами придушили ворожий вогонь та зупинили диверсійно-розвідувальну групу противника. Позиції українських захисників не втрачені", - наголосили у пресцентрі ООС.

Як зазначається, на всі обстріли підрозділи Об’єднаних сил давали адекватну вогневу відповідь та контролювали ситуацію.

Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил загинув, троє зазнали поранень і ще двоє - бойового ураження.

За даними розвідки, у результаті бойового зіткнення з боку противника 4 чоловіка загинуло та ще 6 дістали тяжкі поранення.

Як повідомляв Укрінформ, 18 лютого зранку збройні формування Російської Федерації атакували позиції підрозділів Об’єднаних сил поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний, Попасна.

У вівторок ввечері у Нью-Йорку відбудеться засідання Ради Безпеки ООН, де обговорюватиметься виконання Мінських угод. Українська делегація також планує порушити питання наступу підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі.