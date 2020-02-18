Ситуація у зоні ООС стабільна, усі позиції під контролем армії - Хомчак

Станом на зараз всі українські позиції знаходяться під контролем української сторони.

Про це на брифінгу сказав керівник Генштабу ЗСУ Руслан Хомчак, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Станом на цю годину всі наші позиції знаходься під контролем наших військ. Наші втрати - один загиблий, троє поранених, двоє контужені”, - сказав він.

Хомчак повідомив, що режим “тиші” запросили окупанти. За його словами, втрати бойовиків ставлять чотири загиблих, шестеро поранених. Вогонь припинився, ситуація стабільна.

Як повідомляв Укрінформ, зранку 18 лютого збройні формування Російської Федерації атакували позиції підрозділів Об’єднаних сил поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний. Внаслідок бою один український військовий загинув, четверо поранені. У ворога один загиблий, п’ять – важко поранених.