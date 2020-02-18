У Нью-Йорку почалося засідання Радбезу ООН: говорять про атаки РФ на Донбасі

Україна на засіданні Ради безпеки ООН у вівторок порушить питання наступу підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі.

Окрім того, як йдеться у графіку трансляцій події на сайті ООН, сторони обговорюватимуть також і виконання мінських домовленостей.

Ініціатором зустрічі виступила Росія. Українську делегацію очолить заступник очільника Міністерства закордонних справ України Сергій Кислиця.

Вже відомо, що міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу також порушить питання щодо атаки підтримуваних Росією сил на Донбасі на засіданні Радбезу ООН.

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Раніше міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив, що ініціатива РФ є очікуваним, традиційним та перевіреним трюком російської дипломатії, адже 20 лютого Генеральна Асамблея ООН проведе засідання щодо агресії Росії та ситуації на тимчасово окупованих територіях України.

Нагадаємо: приблизно о 5 ранку 18 лютого бойовики атакували українські позиції поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний.

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Штурмова група бойовиків під прикриттям масованого артилерійського вогню ще й захопила одну з передових українських позицій в так званій "сірій зоні". У результаті один український військовий загинув і ще чотири зазнали поранень.