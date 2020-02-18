Ескалація на Донбасі: США закликають Росію дотримуватися "Мінська" і "Норманді"

У Сполучених Штатах Америки висловили глибоке занепокоєння ескалацією конфлікту на Донбасі та закликали РФ дотримуватися міжнародних зобов’язань.

Про це повідомляє Посольство США у Києві на сторінці у Twitter.

"Ми глибоко стурбовані сьогоднішніми повідомленнями про ескалацію конфлікту на Донбасі та наполегливо закликаємо Росію дотримуватись своїх Мінських та Нормандських зобов'язань", - йдеться у твіті.

Як повідомляв Укрінформ, зранку 18 лютого збройні формування Російської Федерації атакували позиції підрозділів Об’єднаних сил поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, хутір Вільний.

Окупанти обстрілювали українських військових із забороненого Мінськими угодами озброєння: мінометів калібру 120 мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Під вогневим прикриттям російські окупанти перейшли до активних наступальних дій та здійснили спробу просування через лінію розмежування.

Фото: ООС