Ескалація на Донбасі: США закликають Росію дотримуватися

Ескалація на Донбасі: США закликають Росію дотримуватися "Мінська" і "Норманді"

Укрінформ
У Сполучених Штатах Америки висловили глибоке занепокоєння ескалацією конфлікту на Донбасі та закликали РФ дотримуватися міжнародних зобов’язань.

Про це повідомляє Посольство США у Києві на сторінці у Twitter.

"Ми глибоко стурбовані сьогоднішніми повідомленнями про ескалацію конфлікту на Донбасі та наполегливо закликаємо Росію дотримуватись своїх Мінських та Нормандських зобов'язань", - йдеться у твіті.

Як повідомляв Укрінформ, зранку 18 лютого збройні формування Російської Федерації атакували позиції підрозділів Об’єднаних сил поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, хутір Вільний.

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Окупанти обстрілювали українських військових із забороненого Мінськими угодами озброєння: мінометів калібру 120 мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Під вогневим прикриттям російські окупанти перейшли до активних наступальних дій та здійснили спробу просування через лінію розмежування.

Фото: ООС

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