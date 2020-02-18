Україна на засіданні Радбезу ООН порушить питання атаки РФ на Донбасі

Україна на засіданні Ради безпеки ООН у вівторок порушить питання наступу підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі.

Про це повідомив речник постійного представництва при ООН Олег Ніколенко на своїй сторінці у Facebook.

"Україна порушить питання обстрілів поблизу Золотого на засіданні Радбезу ООН, яке проводиться сьогодні", - написав Ніколенко.

За його словами, українську делегацію очолить заступник очільника Міністерства закордонних справ України Сергій Кислиця.

Початок засідання відбудеться о 22:00 за київським часом.

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Крім того, міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу заявив, що також порушить атаку підтримуваних Росією сил на Донбасі на засіданні Радбезу ООН.

Як раніше повідомляв Укрінформ, Естонія засуджує ескалацію конфлікту на Донбасі і також має намір ставити питання порушення Росією Мінських угод і домовленостей у нормандському форматі на сьогоднішньому засіданні Радбезу ООН.

У вівторок, 18 лютого, зранку збройні формування Російської Федерації атакували позиції підрозділів Об’єднаних сил поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний, Попасна. Один український військовий загинув, п'ятеро поранені.

У вівторок у Нью-Йорку відбудеться засідання Ради безпеки ООН, де обговорюватиметься виконання Мінських угод.

У четвер, 20 лютого, з ініціативи України Генеральна Асамблея ООН проведе спеціальне засідання щодо ситуації на тимчасово окупованих територіях України. У дискусії візьме участь міністр закордонних справ України Вадим Пристайко.