Грузія відреагувала на атаку підтримуваних Росією сил на Донбасі

Міністр закордонних справ Грузії Давід Залкаліані вважає, що атака проросійських сил на Донбасі порушує зусилля щодо мирного врегулювання.

Про це він написав у Twitter.

«Глибоко занепокоєний повідомленнями про напад підтримуваних Росією сил на українські позиції поблизу Золотого сьогодні. Військова ескалація підриває зусилля щодо мирного врегулювання та руйнує будь-який прогрес у цьому процесі», - зауважив він

Як повідомляв Укрінформ, 18 лютого зранку збройні формування Російської Федерації атакували позиції підрозділів Об’єднаних сил поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний, Попасна. Один український військовий загинув, п'ятеро поранені.

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У вівторок ввечері у Нью-Йорку відбудеться засідання Ради безпеки ООН, де обговорюватиметься виконання Мінських угод. Також українська делегація планує порушити питання наступу підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі.