Законопроєкт про референдум з'явиться у Раді протягом третьої сесії — Разумков

Фракція "Слуга народу" планує протягом третьої сесії внести до Верховної Ради законопроєкт про всеукраїнський референдум, що є першою ініціативою в рамках напрацювання пакету проєктів законів щодо народовладдя.

Про це сказав Голова Верховної Ради Дмитро Разумков 4 лютого під час ток-шоу "Пульс" в ефірі телеканалу "112 Україна", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Пакет законопроєктів про народовладдя стосується загальнонаціонального, місцевих референдумів, так званих реколів - це відкликання народного депутата, якщо він не виконує свої функції, це народне вето. Перший із них - це законопроєкт про референдум. Я думаю, що незабаром він з'явиться у Верховній Раді", - зазначив Разумков.

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Водночас, на прохання ведучих окреслити хоча би приблизні часові межі, спікер відповів: "На цій сесії". Зауважимо, що третя сесія ВР, яка розпочалася 4 лютого, триватиме до 17 липня 2020 року.

Як повідомляв Укрінформ, партія "Слуга народу" готує п'ять законопроєктів, які передбачають запровадження в Україні народовладдя.

Це законопроєкти про всеукраїнський та місцевий референдуми, про запровадження законодавчих ініціатив народу, про народне вето. П'ятий законопроєкт передбачає можливість формування народом порядку денного для органів влади.

Фото: rada.gov.ua