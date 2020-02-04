Законопроєкт про референдум з'явиться у Раді протягом третьої сесії — Разумков
Про це сказав Голова Верховної Ради Дмитро Разумков 4 лютого під час ток-шоу "Пульс" в ефірі телеканалу "112 Україна", повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Пакет законопроєктів про народовладдя стосується загальнонаціонального, місцевих референдумів, так званих реколів - це відкликання народного депутата, якщо він не виконує свої функції, це народне вето. Перший із них - це законопроєкт про референдум. Я думаю, що незабаром він з'явиться у Верховній Раді", - зазначив Разумков.
Водночас, на прохання ведучих окреслити хоча би приблизні часові межі, спікер відповів: "На цій сесії". Зауважимо, що третя сесія ВР, яка розпочалася 4 лютого, триватиме до 17 липня 2020 року.
Як повідомляв Укрінформ, партія "Слуга народу" готує п'ять законопроєктів, які передбачають запровадження в Україні народовладдя.
Це законопроєкти про всеукраїнський та місцевий референдуми, про запровадження законодавчих ініціатив народу, про народне вето. П'ятий законопроєкт передбачає можливість формування народом порядку денного для органів влади.
Фото: rada.gov.ua