Стефанчук розповів, як готують до внесення у Раду законопроєкт про референдум

Стефанчук розповів, як готують до внесення у Раду законопроєкт про референдум

Укрінформ
Верховна Рада планує найближчим часом розглянути законопроєкт про всеукраїнський референдум, що є першою ініціативою в рамках напрацювання пакету проєктів законів щодо народовладдя.

Про це завив перший заступник Голови Верховної Ради, представник Президента в парламенті Руслан Стефанчук 3 лютого під час засідання погоджувальної ради парламенту, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми провели чергову робочу групу щодо народовладдя, і результатом став найперший проєкт закону про всеукраїнський референдум, який широко обговорюється в першу чергу громадянським суспільством. До розробки проєкту залучені всі провідні громадські організації, які в цьому секторі працюють - і ОПОРА, і РПР, і інші. Я думаю, що найближчим часом ми внесемо його до парламентської зали", - зазначив Стефанчук.

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Як повідомляв Укрінформ, партія "Слуга народу" готує п'ять законопроєктів, які передбачають запровадження в Україні народовладдя. Це законопроєкти про всеукраїнський та місцевий референдуми, про запровадження законодавчих ініціатив народу, про народне вето. П'ятий законопроєкт передбачає можливість формування народом порядку денного для органів влади.

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