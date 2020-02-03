Стефанчук розповів, як готують до внесення у Раду законопроєкт про референдум

Верховна Рада планує найближчим часом розглянути законопроєкт про всеукраїнський референдум, що є першою ініціативою в рамках напрацювання пакету проєктів законів щодо народовладдя.

Про це завив перший заступник Голови Верховної Ради, представник Президента в парламенті Руслан Стефанчук 3 лютого під час засідання погоджувальної ради парламенту, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми провели чергову робочу групу щодо народовладдя, і результатом став найперший проєкт закону про всеукраїнський референдум, який широко обговорюється в першу чергу громадянським суспільством. До розробки проєкту залучені всі провідні громадські організації, які в цьому секторі працюють - і ОПОРА, і РПР, і інші. Я думаю, що найближчим часом ми внесемо його до парламентської зали", - зазначив Стефанчук.

Як повідомляв Укрінформ, партія "Слуга народу" готує п'ять законопроєктів, які передбачають запровадження в Україні народовладдя. Це законопроєкти про всеукраїнський та місцевий референдуми, про запровадження законодавчих ініціатив народу, про народне вето. П'ятий законопроєкт передбачає можливість формування народом порядку денного для органів влади.