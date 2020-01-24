Законопроєкт про референдум ще треба доопрацювати - Стефанчук

У Верховній Раді підготовлено законопроєкт про всеукраїнський референдум, але він ще потребує доопрацювання.

Про це повідомив у Facebook перший віцеспікер парламенту Руслан Стефанчук за результатами засідання робочої групи із розробки законопроєктів з питань народовладдя та прямої демократії, на якому обговорювався підготовлений проєкт закону "Про всеукраїнський референдум".

"Підготовлений учасниками робочої групи проєкт закону України "Про всеукраїнський референдум" не є остаточною редакцією; він ще потребує суттєвого доопрацювання, однак під час його розробки вже було досягнуто згоди між учасниками групи стосовно таких істотних і дискусійних питань, як предмет референдуму та участь всеукраїнських громадських організацій у проведенні референдуму, а також термінологічно приведено норми законопроєкту у відповідність до Виборчого кодексу України", - поінформував Стефанчук.

Він зауважив, що процес доопрацювання зазначеного законопроєкту триває, є ряд питань, насамперед, процедурних щодо проведення всеукраїнського референдуму, які неможливо вирішити без активного обговорення цих проблем представниками Центральної виборчої комісії, Комітету Верховної Ради з питань цифрової трансформації та Міністерства цифрової трансформації.

Як повідомлялося, Президент України Володимир Зеленський наприкінці листопада 2019 року пообіцяв, що законопроєкти про народовладдя, які стосуються, зокрема, й процедури проведення референдумів, будуть ухвалені у Верховній Раді найближчим часом.

Голова ВР Дмитро Разумков 18 січня заявив, що над законопроєктом про референдум триває "ювелірна робота".

"В цьому напрямку (напрямку закону про референдум - ред.) не можу сказати, що є "турборежим". Тут навпаки йде ювелірна робота", - сказав спікер.