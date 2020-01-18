Над законом про референдум триває "ювелірна робота" — Разумков

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков розповів, що над законом про референдум триває "ювелірна робота".

Про це він повідомив в інтерв'ю на телеканалі "Україна 24".

"В цьому напрямку (напрямку закону про референдум - ред.) не можу сказати, що є "турбо-режим". Тут навпаки йде ювелірна робота", - сказав Разумков.

Спікер додав, що його колеги розуміють ризики, пов'язані з подібними законодавчими ініціативами. Тому законопроєкт "допрацьовують для того, щоб ми отримали хороший закон", що працює на користь України та її мешканців.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 13 листопада 2019 року ухвалила в першому читанні законопроєкт про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення (№2178-10).

Раніше Президент Зеленський заявляв, що рішення про право продажу іноземцям землі сільськогосподарського призначення буде ухвалено лише після всеукраїнського референдуму.