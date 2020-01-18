Над законом про референдум триває

Над законом про референдум триває "ювелірна робота" — Разумков

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Укрінформ
Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков розповів, що над законом про референдум триває "ювелірна робота".

Про це він повідомив в інтерв'ю на телеканалі "Україна 24". 

 "В цьому напрямку (напрямку закону про референдум - ред.) не можу сказати, що є "турбо-режим". Тут навпаки йде ювелірна робота", - сказав Разумков.

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Спікер додав, що його колеги розуміють ризики, пов'язані з подібними законодавчими ініціативами. Тому законопроєкт "допрацьовують для того, щоб ми отримали хороший закон", що працює на користь України та її мешканців.

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Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 13 листопада 2019 року ухвалила в першому читанні законопроєкт про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення (№2178-10).

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Раніше Президент Зеленський заявляв, що рішення про право продажу іноземцям землі сільськогосподарського призначення буде ухвалено лише після всеукраїнського референдуму.

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