Арахамія сказав, коли Рада планує взятися за "земельний" законопроєкт

Верховна Рада може почати розгляд у другому читанні законопроєкту про ринок землі у середині лютого.

Про це журналістам у кулуарах парламенту сказав голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія після закінчення вечірнього засідання 14 січня.

«Зараз ми плануємо проголосувати всі законопроєкти, які є на часі, а потім, знаючи, що ми можемо «зупинитися» на три місяці, тобто питання буде розглядатися лише одне... Я думаю, що десь на середину лютого можемо планувати початок розгляду у другому читанні законопроєкту про ринок землі», - сказав Арахамія.

При цьому на уточнююче запитання кореспондента Укрінформу, чи є середина лютого оптимальним терміном, політик відповів, що станом на сьогодні, це виглядає саме так.

Як повідомляв Укрінформ, раніше Арахамія припустив, що розгляд у другому читанні законопроєкту щодо обігу земель сільськогосподарського призначення може заблокувати роботу Верховної Ради на кілька місяців.

Верховна Рада 13 листопада 2019 року ухвалила в першому читанні законопроєкт про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення (№2178-10).

Проєкт закону передбачає з 1 жовтня 2020 року скасування заборони на продаж землі. Згідно з документом, особами, які можуть набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення, є громадяни України, територіальні громади, держава, юридичні особи України та іноземні громадяни і особи без громадянства у разі набуття в порядку спадкування та з обов'язком відчужити ділянку впродовж року.

17-18 грудня та 14 січня аграрії вийшли на акції протесту проти запуску ринку землі.

Раніше Президент Зеленський заявляв, що рішення про право продажу іноземцям землі сільськогосподарського призначення буде ухвалено лише після всеукраїнського референдуму.

28 грудня 2019 року Комітет з питань аграрної та земельної політики рекомендував Верховній Раді прийняти в другому читанні і в цілому законопроєкт щодо обігу земель сільськогосподарського призначення (№2178-10).