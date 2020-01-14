Противники "земельного" закону перекрили вулицю в центрі Києва

Аграрії, які виступають проти земельної реформи, перекрили частину вулиці Грушевського біля стадіону "Динамо" у Києві.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Вулицю перекрили близько 30 мітингувальників, утворився затор.

В руках активісти тримають прапори Аграрного союзу України, Асоціації фермерів та приватних землевласників України.

Періодично мітингувальники пропускають автомобілі, коли їх стає багато на дорозі.

На місці присутні близько 15 правоохоронців. Ситуація наразі спокійна, іноді водії сигналять, аби їм дали можливість проїхати.

У Києві біля стадіону "Динамо" блокують дорогу учасники протесту проти ринку землі. Затор розтягнувся до будівлі Кабміну pic.twitter.com/tsHsZe4aOz — Радіо Свобода (@radiosvoboda) January 14, 2020

Читайте також: Під Радою проходять одразу дві акції протесту

Як повідомлялося, акції протесту проти законопроєкту про відкриття ринку землі вже проходили 17 грудня в урядовому кварталі. Тоді протестувальники намагалися встановити намети на проїжджій частині вулиці Грушевського, після чого почалися сутички з поліцією. Біля парламенту представники "Нацкорпусу" кидали в поліцейських камінням, запускали димові шашки та фаєри.

За словами начальника поліції Києва Андрія Крищенка, у сутичках брали участь до 500 осіб. Постраждали 17 поліцейських та журналісти. Загалом правоохоронці затримали 26 людей.