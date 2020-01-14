Під Радою проходять одразу дві акції протесту

Під Верховною Радою проходять дві акції протесту - аграріїв, які виступають проти земельної реформи, та мисливців, котрі не підтримують законопроєкт № 2232.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

На акціях зібралось близько 50 аграріїв та 60 мисливців.

Мітингувальники, які виступають проти земельної реформи, тримають прапори Аграрного союзу, Асоціації фермерів та приватних землевласників, плакати «Захистіть фермерів» та «Не торгуйте рідною землею».

Мисливці тримають у руках прапори Федерації мисливського собаківництва та плакати з написами "Мисливці за збереження довкілля! Ми проти законопроєкту №2232". На акцію взяли і кілька мисливських собак.

За правопорядком стежать близько 60 правоохоронців. Ситуація спокійна.

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Як повідомлялося, 17 грудня в урядовому кварталі проходили акції протесту, зокрема, проти закону про відкриття ринку землі. Протестувальники намагалися встановити намети на проїжджій частині вулиці Грушевського.

Проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України, які стосуються підготовки собак мисливських порід до полювання, а також регулювання чисельності деяких видів диких тварин № 2232 зареєстрований 4 жовтня 2019 року.

Фото: Багмут Павло