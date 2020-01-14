"Земельний" законопроєкт може заблокувати роботу Ради на кілька місяців - Арахамія

Укрінформ
Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія припускає, що розгляд у другому читанні законопроєкту щодо обігу земель сільськогосподарського призначення може заблокувати роботу Верховної Ради на кілька місяців.

Про це Арахамія сказав журналістам у кулуарах Верховної Ради у вівторок, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Враховуючи те, що є ризики, що може бути заблокована Верховна Рада на декілька місяців, ми хочемо проголосувати всі важливі законопроєкти, які з минулого року ще залишилися в другому читанні і таке інше, і потім вийти в землю. Тому що земля може просто заблокувати парламент", - зазначив Арахамія.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 13 листопада 2019 року ухвалила в першому читанні законопроєкт про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення (№2178-10).

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Проєкт закону передбачає з 1 жовтня 2020 року скасування заборони на продаж землі. Згідно з документом, особами, які можуть набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення, є громадяни України, територіальні громади, держава, юридичні особи України та іноземні громадяни і особи без громадянства у разі набуття в порядку спадкування та з обов'язком відчужити ділянку впродовж року.

17-18 грудня та 14 січня аграрії вийшли на акції протесту проти запуску ринку землі.

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Раніше Президент Зеленський заявляв, що рішення про право продажу іноземцям землі сільськогосподарського призначення буде ухвалено лише після всеукраїнського референдуму.

28 грудня 2019 року Комітет з питань аграрної та земельної політики рекомендував Верховній Раді прийняти в другому читанні і в цілому законопроєкт щодо обігу земель сільськогосподарського призначення (№2178-10).

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