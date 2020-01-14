"Земельний" законопроєкт може заблокувати роботу Ради на кілька місяців - Арахамія

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія припускає, що розгляд у другому читанні законопроєкту щодо обігу земель сільськогосподарського призначення може заблокувати роботу Верховної Ради на кілька місяців.

Про це Арахамія сказав журналістам у кулуарах Верховної Ради у вівторок, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Враховуючи те, що є ризики, що може бути заблокована Верховна Рада на декілька місяців, ми хочемо проголосувати всі важливі законопроєкти, які з минулого року ще залишилися в другому читанні і таке інше, і потім вийти в землю. Тому що земля може просто заблокувати парламент", - зазначив Арахамія.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 13 листопада 2019 року ухвалила в першому читанні законопроєкт про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення (№2178-10).

Проєкт закону передбачає з 1 жовтня 2020 року скасування заборони на продаж землі. Згідно з документом, особами, які можуть набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення, є громадяни України, територіальні громади, держава, юридичні особи України та іноземні громадяни і особи без громадянства у разі набуття в порядку спадкування та з обов'язком відчужити ділянку впродовж року.

17-18 грудня та 14 січня аграрії вийшли на акції протесту проти запуску ринку землі.

Раніше Президент Зеленський заявляв, що рішення про право продажу іноземцям землі сільськогосподарського призначення буде ухвалено лише після всеукраїнського референдуму.

28 грудня 2019 року Комітет з питань аграрної та земельної політики рекомендував Верховній Раді прийняти в другому читанні і в цілому законопроєкт щодо обігу земель сільськогосподарського призначення (№2178-10).