Разумков закрив Раду, депутати зберуться 4 лютого

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков закрив другу сесію Верховної Ради ІХ скликання.

Про це він оголосив на засіданні парламенту у п'ятницю, 17 січня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Друга сесія Верховної Ради України ІХ скликання завершить свою роботу 24 січня. Останнє пленарне засідання другої сесії оголошую закритим", - сказав спікер.

Засідання Верховної Ради України / Фото: Володимир Тарасов, Укрінформ

Після цього прозвучав Державний гімн України.

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Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 16 січня затвердила календарний план проведення третьої сесії, яка триватиме з 4 лютого по 17 липня 2020 року. Документом передбачено для пленарних засідань 12 тижнів, для роботи в комітетах, комісіях, депутатських фракціях і групах - сім тижнів, для роботи народних депутатів із виборцями - п'ять тижнів, для проведення годин запитань до уряду у ВР - 12 годин.

Раніше, 18 грудня, депутати ухвалили постанову №2609 про внесення змін до календарного плану, згідно з якою про закриття другої сесії буде оголошено 17 січня. Так, у документі визначено, що 17 січня відбудеться година запитань до уряду, пленарне засідання й оголошення про час закриття сесії. Відтак, протягом 13-17 січня передбачається проведення пленарного тижня. При цьому з 20-го по 24 січня депутати працюватимуть із виборцями, хоча раніше цей тиждень теж мав бути пленарним.