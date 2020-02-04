Рада планує друге читання законопроєкту про ринок землі у четвер

Верховна Рада може 6 лютого розпочати розгляд у другому читанні законопроєкту щодо обігу земель сільськогосподарського призначення (№2178-10).

Про це сказав Голова Верховної Ради Дмитро Разумков 4 лютого під час ток-шоу "Пульс" в ефірі телеканалу "112 Україна", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Він (законопроєкт про ринок землі - ред.) стоїть у порядку денному на четвер (6 лютого - ред.). Якщо всі норми, передбачені Регламентом, будуть пройдені, якщо буде можливість розглядати його в сесійному залі Верховної Ради, то ми будемо це робити", - зазначив спікер ВР, підкресливши, що технічно можливо завершити всі процедурні етапи до четверга.

Як повідомлялося, Верховна Рада 13 листопада 2019 року ухвалила в першому читанні законопроєкт про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення (№2178-10), який, зокрема, передбачає скасування з 1 жовтня 2020 року заборони на продаж землі.

Після цього аграрії провели кілька масових акцій протесту проти запуску ринку землі.

28 грудня 2019 року Комітет з питань аграрної та земельної політики рекомендував Верховній Раді прийняти в другому читанні й у цілому законопроєкт щодо обігу земель сільськогосподарського призначення (№2178-10).

У підготовленому до другого читання законопроєкті передбачено, що купувати землю сільськогосподарського призначення зможуть лише українці; концентрація земель в одних руках становить до 10 тис. га; розрахунок за землю - виключно безготівковий з перевіркою походження коштів; забороняється купувати землю у 50-кілометровій зоні від кордону; зафіксовано мінімальну ціну на земельну ділянку; банки не зможуть купувати землю - лише брати у заставу; частина коштів від продажу земель державної та комунальної власності піде на створення Фонду розвитку сільських територій.