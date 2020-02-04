Зеленський: Такого лояльного закону про ринок землі, як у нас, ніде немає

Президент Володимир Зеленський вважає проєкт закону про ринок землі в Україні найбільш лояльним із тих, що існують в інших країнах.

Таку думку він висловив під час ознайомлення з роботою державної програми "Доступні кредити 5-7-9%" в Укргазбанку, повідомляється на сайті “ТСН”.

"Я вам хочу сказати, що такого лояльного закону про ринок землі, як у нас, ніде немає", - сказав Зеленський.

Як приклад він навів Туреччину, у якій, за його словами, повністю лібералізували закон про ринок землі.

"У них теж було дуже багато питань у суспільства, фермерів, від уряду, особливо від попереднього уряду. Було багато закликів на різних телеканалах. У них була більш жорстка система. Вони відкрили його (ринок землі - ред.) для всіх - і відкрили, повністю лібералізували", - розповів Президент.

Як повідомлялося, Верховна Рада 13 листопада 2019 року ухвалила в першому читанні законопроєкт про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення (№2178-10), який, зокрема, передбачає скасування з 1 жовтня 2020 року заборони на продаж землі.

Після цього аграрії провели кілька масових акцій протесту проти запуску ринку землі.

28 грудня 2019 року Комітет з питань аграрної та земельної політики рекомендував Верховній Раді прийняти в другому читанні й у цілому законопроєкт щодо обігу земель сільськогосподарського призначення (№2178-10).

У підготовленому до другого читання законопроєкті передбачено, що купувати землю сільськогосподарського призначення зможуть лише українці; концентрація земель в одних руках становить до 10 тис. га; розрахунок за землю - виключно безготівковий з перевіркою походження коштів; забороняється купувати землю у 50-кілометровій зоні від кордону; зафіксовано мінімальну ціну на земельну ділянку; банки не зможуть купувати землю - лише брати у заставу; частина коштів від продажу земель державної та комунальної власності піде на створення Фонду розвитку сільських територій.