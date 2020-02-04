Ринок землі Рада може розглянути на цьому тижні — голова комітету

Голова Комітету з питань аграрної і земельної політики Микола Сольський припускає, що Верховна Рада може почати розгляд у другому читанні законопроєкту щодо обігу земель сільськогосподарського призначення (№2178-10) вже на цьому пленарному тижні.

Таку думку він висловив під час спілкування з журналістами в кулуарах Верховної Ради у вівторок, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Якби ми зайшли в землю в січні, ми би не розглянули інші законопроєкти, які треба було розглядати в січні. Тому було вирішено керівництвом фракції, керівництвом між комітетами, з керівництвом країни погоджено, що виносяться саме такі питання на січень. А земля по плану виноситься в лютому. Сподіваюся, що цей план буде реалізований у лютому", - зазначив Сольський.

На уточнення, коли саме в лютому може бути винесений законопроєкт про ринок землі, Сольський відповів: "Цього тижня".

Голова профільного комітету сподівається, що голоси для ухвалення законопроєкту в другому читанні будуть.

Сольський також додав, що аграрний комітет рекомендував розглядати законопроєкт №2178-10 у скороченому режимі, але остаточно вирішуватиме сесійна зала.

Як повідомлялося, Верховна Рада 13 листопада 2019 року ухвалила в першому читанні законопроєкт про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення (№2178-10), який, зокрема, передбачає скасування з 1 жовтня 2020 року заборони на продаж землі.

Після цього аграрії провели кілька масових акцій протесту проти запуску ринку землі.

28 грудня 2019 року Комітет з питань аграрної та земельної політики рекомендував Верховній Раді прийняти в другому читанні й у цілому законопроєкт щодо обігу земель сільськогосподарського призначення (№2178-10).

У підготовленому до другого читання законопроєкті передбачено, що купувати землю сільськогосподарського призначення зможуть лише українці; концентрація земель в одних руках становить до 10 тис. га; розрахунок за землю - виключно безготівковий з перевіркою походження коштів; забороняється купувати землю у 50-кілометровій зоні від кордону; зафіксовано мінімальну ціну на земельну ділянку; банки не зможуть купувати землю - лише брати у заставу; частина коштів від продажу земель державної та комунальної власності піде на створення Фонду розвитку сільських територій.