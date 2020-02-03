"Слуга народу" сподівається, що Рада поставить крапку на цій сесії у земельній реформі

Верховна Рада може завершити земельну реформу на своїй третій сесії, яка розпочнеться 4 лютого і триватиме до 17 липня.

Про це сказав перший заступник голови фракції Олександр Корнієнко сказав під час засідання Погоджувальної ради парламенту 3 лютого, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Щодо тих речей, які залишилися з минулої сесії, то це, звичайно, реформа в сфері земельного законодавства. І я сподіваюся, що ми на цій сесії поставимо вже крапку в цьому питанні, - приймемо цю реформу. Вона максимально обговорена, проговорена з людьми, і найбільш така, де всі зауваження враховані", - заявив Корнієнко.

Схожа ситуація, за його словами, і з реформою трудового законодавства, але "вона ще, можливо, потребує деяких обговорень, але вона важлива для бізнесу і подальшого розвитку цієї сфери".

Як повідомлялося, Верховна Рада 13 листопада 2019 року ухвалила в першому читанні законопроєкт про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення (№2178-10), який, зокрема, передбачає скасування з 1 жовтня 2020 року заборони на продаж землі.

Після цього аграрії провели кілька масових акцій протесту проти запуску ринку землі.

28 грудня 2019 року Комітет з питань аграрної та земельної політики рекомендував Верховній Раді прийняти в другому читанні й в цілому законопроєкт щодо обігу земель сільськогосподарського призначення (№2178-10).

У підготовленому до другого читання законопроєкті передбачено, що купувати землю сільськогосподарського призначення зможуть лише українці; концентрація земель в одних руках становить до 10 тис. га; розрахунок за землю - виключно безготівковий з перевіркою походження коштів; забороняється купувати землю у 50 кілометровій зоні від кордону; зафіксовано мінімальну ціну на земельну ділянку; банки не зможуть купувати землю - лише брати у заставу; частина коштів від продажу земель державної та комунальної власності піде на створення Фонду розвитку сільських територій.