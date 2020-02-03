Рада цього тижня візьметься за зміни до Конституції про "300 депутатів"

Верховна Рада на пленарному тижні з 4 по 7 лютого планує розглянути законопроєкти, що передбачають зміни до Конституції.

Про це заявив Голова Верховної Ради Дмитро Разумков під час засідання Погоджувальної ради парламенту в понеділок, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"На цьому пленарному тижні у нас багато важливих законопроєктів, у тому числі і зміни до Конституції України. Це питання щодо закріплення пропорційної виборчої системи та зменшення кількості народних депутатів. Я думаю, що всі народні депутати, більша частина народних депутатів, підтримувала ці ініціативи, які були визначені Президентом як невідкладні. Ми маємо позицію Конституційного суду, і, я сподіваюся, будемо мати гарний результат під час розгляду цього законопроєкту в стінах Верховної Ради України", - зазначив Разумков.

Спікер також привітав парламентаріїв з початком роботи третьої сесії Ради ІХ скликання і зауважив, що нинішня Рада вже встигла ухвалити 158 законів і розглянути 463 законопроєкти.

"Я дуже сподіваюся, що під час роботи третьої сесії Верховної Ради ІХ скликання ми також зможемо зберегти той темп, який у нас є з одного боку. З іншого боку важливо, щоб якість законопроєктів залишалася, можливо, навіть зростала. Тому що ми розуміємо, що були деякі недоліки в нашій роботі також. І їх треба буде виправляти і в подальшому допускати менше помилок, ніж іноді буває", - сказав Разумков.

Він також зазначив, що Рада переходить до нового формату роботи.

"Нарешті, під час роботи минулої сесії, ми прийняли закон про план законопроєктних робіт Верховної Ради України. Це дасть змогу дійсно працювати планово, працювати, розуміючи, що за чим, навіщо і коли буде приймати Верховна Рада України. У нас ця сесія, думаю, що буде відносно перехідною, тому що це новий процес. Сьогодні організацією і зведенням до єдиного показника займається Комітет з питань правової політики", - розповів Разумков.

Він додав, що нині близько 400 законопроєктів внесено до головного і близько стільки ж є в додатковому плані.

Як повідомлялося, у президентському законопроєкті про внесення змін до Конституції щодо зменшення кількості народних депутатів та закріплення пропорційної виборчої системи пропонується, зокрема, замість 450 парламентаріїв залишити 300, запровадити обов’язкову вимогу до кандидатів у депутати володіти державною мовою та закріпити безпосередньо в Конституції, що вибори до Верховної Ради мають проводитись за пропорційною виборчою системою.