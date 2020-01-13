300 депутатів у Раді: законопроєкт пройшов правовий комітет

Комітет Верховної Ради з питань правової політики рекомендував парламенту розглянути законопроєкт №1017, який передбачає зменшення кількості народних депутатів з 450 до 300, а також запроваджує пропорційну виборчу систему.

Відповідне рішення члени комітету ухвалили на засіданні 13 січня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Переглянути висновки комітету з питань правової політики щодо проєкту закону №1017 "Про внесення змін до статей 76 та 77 Конституції України (щодо зменшення конституційного складу Верховної Ради України та закріплення пропорційної виборчої системи)" та рекомендувати Верховній Раді попередньо схвалити поданий Президентом як невідкладний проєкт закону", - оприлюднила текст рішення заступник голови комітету і голова підкомітету з питань політичної реформи та конституційного права Ольга Совгиря.

Рішення підтримали 13 членів комітету.

Законопроєктом пропонується зменшити конституційний склад народних депутатів України до 300 осіб із нинішніх 450, а також вилучити з тексту статті 76 Основного закону принципи загального, рівного і прямого виборчого права, що здійснюється шляхом таємного голосування, оскільки це дублює статтю 71.

Передбачається також запровадити такий виборчий ценз як володіння державною мовою, та змінити виборчу систему, закріпивши пропорційну виборчу систему на парламентських виборах.

Передбачається, що його ухвалення дасть змогу оптимізувати роботу парламенту та забезпечить ефективне виконання ним своїх функцій.

Як повідомляв Укрінформ, 3 вересня Верховна Рада направила до Конституційного Суду законопроєкт №1017. Рішення щодо визнання цього документа було ухвалене під час засідання Великої палати КСУ 16 грудня.