Дещиця - про інформатаки Росії: Польща не мусить нічого пояснювати

Дещиця - про інформатаки Росії: Польща не мусить нічого пояснювати

Укрінформ
Україна солідарна з Польщею, яка зазнала інформаційної атаки Росії у питаннях історії.

Про це у Twitter  повідомив посол України в Польщі Андрій Дещиця.

“В останні роки Україна дізналася ціну російської пропаганди, маніпуляцій та агресії. Спроби приховати свої злочини та перекласти провину на жертв - це дотепер класична схема Кремля. Польща не мусить нічого пояснювати: світ знає на чиєму боці правда. Ми солідарні з Польщею!”, - написав Дещиця.

Як повідомлялося, президент РФ Путін на пресконференції 19 грудня, а згодом, 24 грудня, на колегії міноборони заявив, що СРСР не окуповував Польщу у вересні 1939 року, а просто ввів туди свої війська, оскільки влада вже не контролювала ситуацію. Російський лідер також стверджував, що Польща раніше сама була агресором, захопивши восени 1938 року частину Чехословаччини. Крім того, Путін заявляв, що приводом до початку Другої світової війни був не пакт Молотова-Ріббентропа, а Мюнхенська угода 1938 року. Останнього довоєнного посла Польщі в Німеччині Юзефа Ліпського він назвав “сволотою й антисемітською свинею”.

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МЗС Польщі висловило протест з приводу заяв Путіна і його намагання переписати історію та виправдати сталінський тоталітаризм. Згодом до міністерства було викликано посла РФ Андрєєва, де йому було висловлено протест з приводу заяв президента РФ.

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Глава польського уряду Матеуш Моравецький підкреслив, шо агресивні випади Путіна у площині історії не мають нічого спільного з історичним минулим, а є спробою приховати останні проблеми та поразки Росії: невдалу спробу повного підпорядкування Білорусі, чергове продовження санкцій ЄС за анексію Криму, поразку на переговорах у “нормандському форматі“, ускладнення з реалізацією проєкту Nord Stream 2, а також відсторонення російських спортсменів на чотири роки від міжнародних змагань у зв’язку з допінг-скандалом.

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