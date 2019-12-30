Варшава готова на довгу інформаційну війну з Росією - МЗС Польщі

“Ми готові на дуже довгу інформаційну війну з Росією”, - наголосив Яблонський, відповідаючи на запитання, чому Варшава так довго зволікала з реакцією на слова Путіна.

Він зауважив, що польська влада вирішила відразу не реагувати на слова Путіна на найвищому рівні, аби подивитися, в якому напрямку усе розвиватиметься, адже було зрозуміло, що це буде не одноразовий агресивний випад російської влади.

“Можна реагувати дуже швидко без подальшого планування, без глибших розмірковувань. Однак, можна подумати про те, який це матиме ефект. Якщо б ми відреагували відразу, то лише зміцнили б перше висловлювання Путіна. Тому ми не реагували, щоб перша заява Путіна не викликала резонансу”, - пояснив Яблонський.

За його словами, спочатку до МЗС було викликано посла Росії в Польщі (Сергія Андрєєва – ред.), а потім було вирішено, що потрібно винести це питання на більш високий рівень.

Як відомо, Путін на пресконференції 19 грудня, а згодом, 24 грудня, на колегії міноборони Росії заявив, що СРСР не окуповував Польщу у вересні 1939 року, а просто ввів туди свої війська, оскільки влада вже не контролювала ситуацію. Російський лідер також стверджував, що Польща раніше сама була агресором, захопивши восени 1938 року частину Чехословаччини. Крім того, Путін заявляв, що приводом до початку Другої світової війни був не пакт Молотова-Ріббентропа, а Мюнхенська угода 1938 року. Останнього довоєнного посла Польщі в Німеччині Юзефа Ліпського він назвав “сволотою й антисемітською свинею”.

Спочатку МЗС Польщі висловило протест з приводу заяв Путіна і його намагання переписати історію і виправдати сталінський тоталітаризм. Згодом до МЗС Польщі було викликано посла Андрєєва, де йому було висловлено протест з приводу заяв президента РП.

У неділю під час брифінгу для ЗМІ глава польського уряду Матеуш Моравецький підкреслив, шо агресивні випади Путіна у площині історії не мають нічого спільного з історичним минулим, а є спробою приховати останні проблеми та поразки Росії: невдалу спробу повного підпорядкування Білорусі, чергове продовження санкцій ЄС проти РФ, накладених за безправну анексію Криму, поразку переговорів у нормандському форматі, які не лише не принесли скасування санкцій, але додали чергові ускладнення – з боку США, що значно ускладнило реалізацію проєкту Nord Stream 2, російських спортсменів було відсторонено на чотири роки від міжнародних змагань у зв’язку з допінг-скандалом.