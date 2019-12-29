Туск: На брехню Путіна польська влада й опозиція мають реагувати солідарно

У світлі брехні Путіна про Польщу і її роль у Другій світовій війні позиція влади Польщі й опозиції має бути спільною.

Про це у Twitter написав в неділю колишній президент Євроради, ексглава польського уряду Дональд Туск.

“У світлі безсоромної брехні президента Путіна і російської пропаганди необхідними є спільна позиція польської влади й опозиції. Тут не має бути місця і часу на внутрішню суперечку”, - написав Туск.

Як повідомлялося, Путін на пресконференції 19 грудня заявив, що СРСР не окуповував Польщу у вересні 1939 року, а просто ввів туди свої війська, оскільки влада вже не контролювала ситуацію. Російський лідер також стверджував, що Польща раніше сама була агресором, захопивши восени 1938 року частину Чехословаччини. Крім того, Путін заявляв, що приводом до початку Другої світової війни був не пакт Молотова-Ріббентропа, а Мюнхенська угода 1938 року. Після цього схожі заяви лунали з вуст інших російських високопосадовців, зокрема спікера Держдуми В’ячеслава Володіна.

З приводу цього, ноту протесту російській стороні висловило МЗС Польщі, а 27 грудня до МЗС РП було викликано посла РФ Сергія Андрєєва. У неділю під час спеціально скликаного брифінгу глава польського уряду Матеушг Моравецький заявив, що атаки президента Росії Володимира Путіна у площині історії, зокрема на Польщу, не мають нічого спільного з минулим, а з сучасною геополітикою і є спробою приховати останні проблеми та поразки Росії.

Польська опозиція в останні дні критикувала владу, зокрема президента РП Анджея Дуду за те, що він особисто жодним чином не відреагував на слова Путіна. З цього приводу речник президента Польщі Блажей Спихальський заявив, що Моравецький озвучить спільну позицію президента й уряду з приводу висловлювань Путіна на тему Польщі.