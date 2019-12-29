Польща готова постійно пояснювати РФ правду про Другу світову — глава МЗС

МЗС Польщі готовий пояснювати російським дипломатам правду про Другу світову війну так довго, як це буде потрібно.

Про це написав у Twitter заступник глави МЗС РП Марцін Пшидач.

“У відповідь на коментар (російського) посла Андрєєва я маю одне зауваження: ми готові пояснювати російським дипломатам історичну правду так довго, як це буде потрібно – аж доки вони погодяться, що світ не забуде про пакт Молотова-Ріббентропа і радянсько-німецький парад у Бресті”, - написав Пшидач.

W odpowiedzi na komentarz amb. Andriejewa mam tylko jedną uwagę: gotowi jesteśmy tłumaczyć 🇷🇺dyplomatom prawdę historyczną tak długo, jak będzie trzeba. Do czasu, kiedy pogodzą się z tym, że świat nie zapomni paktu Ribbentrop–Mołotow i parady sowiecko-hitlerowskiej w Brześciu pic.twitter.com/RcKUXBCsBu — Marcin Przydacz (@marcin_przydacz) December 28, 2019

На брифінгу у суботу Пшидач заявив, що Варшава не миритиметься з фальсифікацією історії в Росії та щоразу реагуватиме на несправедливі звинувачення на адресу Польщі.

Глава МЗС РП наголосив, що у Варшаві з обуренням сприйняли заяви президента РФ Володимира Путіна, тому після публічних висловлювань і ноти протесту було вирішено також викликати до МЗС посла РФ у Польщі Сергія Андрєєва.

Як повідомлялося, Путін на пресконференції 19 грудня заявив, що СРСР не окуповував Польщу у вересні 1939 року, а просто ввів туди свої війська, оскільки влада вже не контролювала ситуацію. Російський лідер також стверджував, що Польща раніше сама була агресором, захопивши восени 1938 року частину Чехословаччини.

Крім того, Путін заявляв, що приводом до початку Другої світової війни був не пакт Молотова-Ріббентропа, а Мюнхенська угода 1938 року. Після цього схожі заяви лунали з вуст інших російських високопосадовців, зокрема спікера Держдуми В’ячеслава Володіна.

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27 грудня до МЗС Польщі викликали посла РФ Сергія Андрєєва.

Фото: gov.pl