У МЗС Польщі назвали “нікчемними” слова Путіна про Другу світову

Слова президента Росії Володимира Путіна про відповідальність Польщі та інших країн Європи за початок Другої світової війни є “нікчемними”, є елементами пропаганди сталінського періоду і повинні зустріти рішучий опір не лише з боку Варшави.

Про це в суботу заявив в ефірі Польського радіо заступник глави МЗС Польщі Шимон Шинковський вел Сеньк.

“Видно, що це якась широка наративна кампанія, яка є дуже небезпечною і вона має наштовхнутися на опір, не лише з боку Польщі”, - заявив Шинковський вел Сеньк.

На його думку, зважаючи на внутрішні проблеми у Росії, невдоволення економічною політикою, слова Путіна можуть бути “спробою викликати ностальгію за силою й імперськими амбіціями Радянського Союзу”.

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Польський міністр зауважив, що у світлі атакування в історичних питаннях Путіним Польщі, Франції і Великої Британії “справи вже зайшли задалеко”. Відтак, показуючи росіянам неймовірний опис подій, російська влада дає зрозуміти, що “діється щось небезпечне”.

Шинковський вел Сеньк підкреслив, що Варшава не може погодитися з “нікчемними” висловлюваннями Путіна, тому у п’ятницю до МЗС був викликаний посол РФ у Варшаві Сергій Андреєв.

“Ми нагадали послу основні історичні факти про причини Другої світової війни”, - наголосив він.

Як повідомлялося, Путін на пресконференції 19 грудня, а також і пізніше, заявляв, що СРСР не окуповував Польщу у вересні 1939 року, а просто ввів туди свої війська, бо, мовляв, країна була дезінтегрована, і влада вже не контролювала ситуацію. Президент РФ також зазначив, що Польща раніше сама була агресором, захопивши восени 1938 року частину Чехословаччини.

Путін також наголошував, що приводом до початку Другої світової війни був не пакт Молотова-Ріббентропа, а Мюнхенська угода 1938 року.

Після цього схожі заяви прозвучали від інших російських високопосадовців, зокрема спікера Держдуми В’ячеслава Володіна.