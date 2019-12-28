Через заяви Путіна послу РФ у Польщі висловили протест

Посла Росії у Варшаві Сергія Андреєва у п’ятницю терміново викликали до МЗС Польщі у зв'язку з недавніми висловлюваннями Володимира Путіна.

Російському дипломату висловили протест із приводу останніх висловлювань Путіна та інших російських високопосадовців, повідомляє радіо ZET із посиланням на польске МЗС.

“Під час розмови від імені польської влади передано рішучий протест проти історичних інсинуацій, яких припустилися упродовж кількох останніх днів представники найвищої влади Російської Федерації”, - йдеться у повідомленні.

Як підкреслив заступник глави МЗС Польщі Марцін Пшидач, останні заяви найвищих представників РФ показують, що “до російської історичної уяви свідомо й агресивно намагаються запровадити наративи сталінської епохи”.

Читайте також: У МЗС Польщі розкритикували слова Путіна про Другу світову війну

“Ці твердження, що базуються на пропаганді тоталітарної країни, суперечать міжнародним зобов’язанням Російської Федерації, а також є знущанням з мільйонів жертв сталінського тоталітаризму, жертвою якого був також і польський народ”, - зазначив Пшидач.

На його переконання, такі спроби переписати історію підтверджують необхідність “міжнародних дій, які мають на меті одночасне засудження не лише нацистського, а й радянського тоталітаризму”.

Як повідомлялося, Путін на прес-конференції 19 грудня заявив, що СРСР не окуповував Польщу у вересні 1939 року, а просто ввів туди свої війська, бо, мовляв, країна була дезінтегрована, і влада вже не контролювала ситуацію. Президент РФ також зазначив, що Польща раніше сама була агресором, захопивши восени 1938 року частину Чехословаччини.

Після цього пролунали схожі заяви від російських високопосадовців, зокрема спікера Держдуми В’ячеслава Володіна.

Читайте також: Під посольством РФ у Києві пройшла акція проти “казок Путіна для всього світу”

У МЗС Польщі ці висловлювання Путіна назвали прикладом пропаганди епохи сталінського тоталітаризму. У дипломатичному відомстві також зауважили, що ретельний і критичний погляд на історію замість ведення пропаганди дозволив би вшанувати пам'ять мільйонів жертв сталінських репресій, зокрема і з російської сторони.