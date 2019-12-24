Під посольством РФ у Києві пройшла акція проти “казок Путіна для всього світу”
Про це повідомляє Крим.Реалії.
"Ми хотіли б звернути вашу увагу і нагадати про те, що Росія і особливо президент Росії Володимир Путін в публічному просторі ніколи не визнають, що окупація Криму спричинила велику кількість проблем і порушень прав людини. Особливо це відчувається, коли російські представники виступають на міжнародних майданчиках і розповідають про казкову, альтернативну реальність", - говорить координатор громадської організації Крим SOS Денис Савченко, який вів акцію.
Під час акції людина в масці російського президента сиділа біля новорічної ялинки і роздавала умовним представникам інших країн "подарунки" у вигляді дезінформації про Крим.
За словами Савченка, 42-а щомісячна акція біля стін російського посольства була присвячена двом зниклим в окупованому Криму кримським татарам Арлену Терехову і Руслану Ганієву.
За даними КримSOS, з моменту анексії Криму Росією на півострові зникли 43 кримчанина, 15 - досі вважаються зниклими безвісти.