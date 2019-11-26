Акція “Де Ервін?”: під посольство Росії у Києві принесли м’ясорубку

У вівторок, 26 листопада, під стінами посольства РФ в Києві пройшла 41-ша за рахунком акція громадської організації Крим-SOS “Where is Ervin?” (Де Ервін?), що нагадала про 43-х жертв насильницького зникнення людей в окупованому Криму.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, тема чергової акції Крим-SOS "Насильницькі зникнення в м'ясорубці правосуддя окупантів".

«Правоохоронні органи» окупантів кидають в свою «м'ясорубку правосуддя» життя людей. Для одних, не згодних з окупацією, «фабрикують фарш» з надуманих звинувачень та кримінальних справ. Для інших, в нашому випадку, рідних та близьких жертв насильницьких зникнень, перекручуються «факти», наприклад, про причетність «правоохоронців» до викрадень людей, щоб не проводити належного розслідування”, - повідомив представник Крим-SOS Денис Савченко.

Активісти громадської організації під час перфомансу продемонстрували, як Росія "перекручує і фабрикує правосуддя" в окупованому Криму.

За інформацією Савченка, всього за період окупації Автономної Республіки Крим із 43 насильницьки зниклих людей 15 так і не були знайдені.

Як повідомляв Укрінформ, щомісячна акція біля стін посольства РФ в Києві «Де Ервін?» присвячена зниклим в окупованому Криму людям.

Кримськотатарський активіст Ервін Ібрагімов був викрадений в Криму більше двох років тому. Як показали записи камер відеоспостереження, встановлених на магазині поблизу місця викрадення, Ервіна зупинили співробітники в формі дорожньо-патрульної поліції, насильно посадили в свій мікроавтобус і повезли в невідомому напрямку.

Протягом більше двох років «правоохоронні органи» в Криму не проводять розслідування і не надають ніякої інформації про те, як здійснюється розслідування за фактом викрадення Ібрагімова.

«Крим-SOS» - проєкт, створений волонтерами 27 лютого 2014 року в зв'язку з початком анексії Криму.