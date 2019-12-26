У Херсоні відповіли на закиди Путіна про українське Причорномор'я

Південь України, усупереч заявам президента РФ Володимира Путіна, завжди був і є українським в етнічному, географічному, ментальному і культурному аспектах.

Відповідне звернення ухвалила Херсонська міська рада з ініціативи міського голови Володимира Миколаєнка, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Причорномор'я настільки прекрасне і далеке від московських боліт, що важко уявити собі, як Путіну могло спасти на думку, що Росія має до нас якийсь стосунок. Південь України етнічно, ментально, географічно, культурно — український. Завжди був українським і завжди буде", - йдеться у тексті заяви, яку зачитав Миколаєнко.

У документі зазначається, що "споконвічні російські території — це болота під Москвою".

"Все інше — це території, якими московити заволоділи завдячуючи власній тваринній жорстокості і підступності. Порушуючи домовленості, нехтуючи обіцянками, використовуючи моменти слабкості сусідів, власноруч створюючи внутрішні кризи в сусідніх державах, вони зуміли побудувати велику імперію. Ця імперія стоїть на кістках - на кістках мільйонів людей, чиї життя не значили для московитів нічого. Це кістки і наших предків також», - зачитав Миколаєнко.

Згідно з результатами поіменного голосування, заяву підтримали 33 депутати.

Як відомо, президент РФ Володимир Путін під час своєї щорічної пресконференції заявив, що "під час створення Радянського Союзу споконвічно російські території, які до України взагалі не мали жодного відношення, - усе Причорномор'я, західні землі російські - були передані Україні".

Фото: khersondaily.com