Моравецький: “Історичні” атаки Путіна на Польщу є спробою приховати проблеми РФ

Атаки президента Росії Володимира Путіна у площині історії не мають нічого спільного з минулим, а є спробою приховати останні проблеми та поразки Росії.

Про це під час брифінгу для ЗМІ 29 грудня заявив голова Ради міністрів Польщі Матеуш Моравецький, коментуючи останні заяви президента Росії Володимира Путіна про те, що Радянський Союз не був агресором проти Польщі в результаті пакту Ріббентропа-Молотова, а Друга світова війна розпочалася як наслідок Мюнхенської змови 1938 року, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

“Президент Путін багаторазово брехав на тему Польщі, і він це робив повністю свідомо. Як правило, це робиться тоді, коли влада у Москві відчуває міжнародний тиск, пов'язаний зі своїми діями, і цей тиск не є історичним, а стосується сучасної геополітичної сцени”,- підкреслив Моравецький.

За його словами, упродовж останніх кількох тижнів Росія зазнала “кількох значних поразок”: “невдачею завершилася спроба повного підпорядкування Білорусі, ЄС вкотре продовжив санкції, накладені за безправну анексію Криму, переговори у Нормандському форматі не лише не принесли скасування цих санкцій, але водночас сталися чергові ускладнення – цього разу з боку США, що значно ускладнило реалізацію проєкту Nord Stream 2”.

Як додав польський прем’єр, одночасно з цим російських спортсменів було відсторонено від міжнародних змагань у зв’язку з допінг-скандалом.

“Слова президента Путіна я сприймаю як спробу приховати ці проблеми”,- зазначив Моравецький та додав, що Путін прекрасно усвідомлює: його звинувачення не мають нічого спільного з реальністю.

Він підкреслив, що російський народ є найбільшою жертвою ката Сталіна і заслуговує на правду.

“Я глибоко переконаний, що російський народ є народом вільних людей, який відкидає сталінізм, навіть коли влада президента Путіна намагається його реабілітувати. Немає згоди на зміну місцями ката та жертв, винуватців страшних злочинів з невинними людьми і країнами, які зазнали нападу”, - наголосив польський прем’єр.

Як відомо, Путін на пресконференції 19 грудня заявив, що СРСР не окуповував Польщу у вересні 1939 року, а просто ввів туди свої війська, оскільки влада вже не контролювала ситуацію. Російський лідер також стверджував, що Польща раніше сама була агресором, захопивши восени 1938 року частину Чехословаччини.

Крім того, Путін заявляв, що приводом до початку Другої світової війни був не пакт Молотова-Ріббентропа, а Мюнхенська угода 1938 року. Після цього схожі заяви лунали з вуст інших російських високопосадовців, зокрема спікера Держдуми РФ В’ячеслава Володіна.

27 грудня до МЗС Польщі з цього приводу було викликано посла РФ Сергія Андрєєва.