Cталін і Гітлер брутально поділили Польщу - Берлін відповів на заяви Путіна

Окупація Польщі гітлерівською Німеччиною та СРСР у вересні 1939 року відбулася в результаті підписання пакту Молотова-Ріббентропа.

Про позицію федерального уряду Німеччини з приводу останніх заяв президента Росії Володимира Путіна щодо подій Другої світової війни у Twitter повідомив посол Німеччини у Польщі Рольф Нікель.

“Позиція федерального уряду Німеччини є зрозумілою: пакт Ріббентропа-Молотова підготував злочинну наступальну війну гітлерівської Німеччини проти Польщі. СРСР спільно з Німеччиною брав участь в цьому брутальному поділі Польщі”, - написав Нікель.

Stanowisko rządu federalnego jest jasne: Pakt Ribbentrop-Mołotow służył przygotowaniu zbrodniczej wojny napastniczej hitlerowskich Niemiec przeciw Polsce. ZSRR wspólnie z Niemcami uczestniczył w tym brutalnym podziale Polski. — Rolf Nikel (@Amb_Niemiec) 30 грудня 2019 р.

Схожі позиції з цього приводу висловили також посли США та Ізраїлю в Польщі. Зокрема, посол США Джорджетт Мосбахер у Twitter написала: фактом є те, що саме Гітлер і Сталін домовилися розпочати Другу світову війну. У свою чергу посол Ізраїлю Бен Цві також наголосив у коментарі польським ЗМІ, що саме Німеччина розпочала Другу світову війну, а Польща була її першою жертвою.

Як відомо, Путін на пресконференції 19 грудня, а згодом 24 грудня, на колегії міноборони Росії заявив, що СРСР не окуповував Польщу у вересні 1939 року, а просто ввів туди свої війська, оскільки влада вже не контролювала ситуацію. Російський лідер також стверджував, що Польща раніше сама була агресором, захопивши восени 1938 року частину Чехословаччини. Крім того, Путін заявляв, що приводом до початку Другої світової війни був не пакт Молотова-Ріббентропа, а Мюнхенська угода 1938 року. Останнього довоєнного посла Польщі в Німеччині Юзефа Ліпського він назвав “сволотою й антисемітською свинею”.

Спочатку МЗС Польщі висловило протест з приводу заяв Путіна і його намагання переписати історію і виправдати сталінський тоталітаризм. Згодом до МЗС Польщі було викликано посла Андрєєва, де йому було висловлено протест з приводу заяв президента РП. У неділю під час брифінгу для ЗМІ глава польського уряду Матеуш Моравецький підкреслив, що агресивні випади Путіна у площині історії не мають нічого спільного з історичним минулим, а є спробою приховати останні проблеми та поразки Росії: невдалу спробу повного підпорядкування Білорусі, чергове продовження санкцій ЄС проти РФ, накладених за безправну анексію Криму, поразку переговорів у нормандському форматі, які не лише не принесли скасування санкцій, але додали чергові ускладнення – з боку США, що значно ускладнило реалізацію проєкту Nord Stream 2, російських спортсменів було відсторонено на чотири роки від міжнародних змагань у зв’язку з допінг-скандалом.

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