Відставки, рейтинги та комплекс месіанства - що може принести політикам 2020 рік

Наступного року можливі кадрові ротації в Кабміні, а фракції “Слуга народу” вдасться зберегти свою більшість у Верховній Раді.

Такий прогноз озвучив науковий директор Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва, професор політології НаУКМА Олексій Гарань на пресконференції в Укрінформі.

“Щодо парламенту, я думаю, диференціація у фракції Зеленського буде йти, але в той же час вона збереже більшість у парламенті. На даний момент розпуск парламенту виглядає менш імовірним, тому що будь-які вибори - це завжди ризик. Ми пам’ятаємо, що за пропорційними списками Зеленський не набрав абсолютної більшості, ця більшість сформувалася за рахунок мажоритарників”, - сказав Гарань.

Щодо уряду він зазначив, що там ситуація інша і, на його думку, в Кабміні будуть ротації.

“Я не виключаю відставки Гончарука, хоча це значною мірою буде залежати від ситуації в економіці і від того, чи вдасться провести рішення, які можуть бути представлені населенню як успішні в економічній сфері”, - додав політолог.

Він також констатував, що в країні відбула швидка концентрація влади і це небезпечно.

“Я не очікував, що відбудеться така її монополізація і така явна відбудова моделі, яку я називаю персоналістською, де все зав’язано на одну людину, яка не має відповідних знань, яка покладається не на професіоналів, а в першу чергу на тих людей, кому вона довіряє. І це створює великі небезпеки”, - зауважив Гарань.

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Водночас, за його словами, ця персоналістська модель є популістською — коли за вказівкою президента штучно знижуть ціни на заправках, імовірно будуть знижені ціни в платіжках, закривають гральний бізнес.

“Це дозволяє підтримувати дуже високий рейтинг популярності і створити уявлення, що все можна вирішити. Може з’явитися комплекс месіанства: все, що я роблю, проходить, мій рейтинг тримається. І це, на мою думку, - насправді є небезпека. Тому що це буде впливати на професіоналізм подальших рішень, на те, що здебільшого ці рішення будуть визначатися політичною доцільністю. Для Зеленського головне — це результат. Як він досягається, це не є його пріоритетом”, - зазначив Гарань.