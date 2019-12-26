Понад 60% українців — за вступ України до ЄС, 51% — до НАТО

Понад 60% українців у грудні 2019 року обрали вступ України до Європейського Союзу як вектор зовнішньополітичної орієнтації держави.

Про це свідчать дані загальнонаціонального дослідження, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з Центром Разумкова, результати якого були презентовані під час пресконференції в Укрінформі 26 грудня.

"Останніми роками громадська думка щодо вибору зовнішньополітичної орієнтації — стабільна. Так, у грудні 2014 року 57% обирали орієнтацію на вступ до ЄС і 16% - на Митний союз, у грудні 2015-го — 59% і 13% відповідно, у грудні 2016-го — 58% і 11%, у грудні 2017-го — ці показники становили 59% і 11%, торік — 59% і 12,5%, а в грудні 2019-го 64% опитаних обирають вступ до ЄС і 13% - до Митного союзу", - йдеться в опитуванні.

При цьому більшість населення вважає, що найкращим варіантом гарантування безпеки для України був би вступ до НАТО. Так, згідно з дослідженням, вважає 51% громадян (торік цей показник становив 46%), а ще 1,5% сподіваються на військовий союз із США.

Загалом, 44% українців вважають, що держава прямує у правильному напрямку.

Загальнонаціональне дослідження провів Фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно із соціологічною службою Центру Разумкова з 13 по 18 грудня 2019 року в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Дослідниками було опитано 2017 респондентів віком від 18-ти років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.