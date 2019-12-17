Зеленський відреагував на сутички під Радою

Зеленський відреагував на сутички під Радою

Укрінформ
На "земельному" протесті 17 грудня під Верховною Радою звучали не голоси фермерів, а політичні гасла.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський на сторінці у Facebook.

"Кожен має право на мирне зібрання. Кожен має право висловити думку. І кожен має нести відповідальність, якщо від його дій страждає інший. Дискусії про законодавчі ініціативи не повинні порушувати закон. Я поважаю думку українців, впродовж місяців ми слухаємо пропозиції стосовно реформ. Однак на мітингу щодо закону про землю звучать не голоси фермерів, а політичні гасла. Через них постраждали і мітингарі, і поліцейські", - зазначив глава держави.

Він додав, що влада вносить між першим і другим читанням правки в закон про землю на основі обговорень з українцями. "Якщо ми хочемо кращого життя, то маємо навчитися говорити, поважати одне одного і, зрештою, жити разом. Влада, як і обіцяла, вносить між першим і другим читанням правки в закон про землю на основі обговорень з українцями. Ми дослухаємося до людей", - наголосив Президент.

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Як повідомлялося, 17 грудня в урядовому кварталі проходили акції протесту, зокрема, проти закону про відкриття ринку землі. Протестувальники намагалися встановити намети на проїжджій частині вулиці Грушевського, після чого почалися сутички з поліцією.

Біля парламенту представники "Нацкорпусу" кидали в поліцейських камінням, запускали димові шашки та фаєри.

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За словами начальника поліції Києва Андрія Крищенка, у сутичках брали участь до 500 осіб.

Постраждали 17 поліцейських та журналісти. Одного з протестувальників під ВР забрала карета "швидкої", ймовірно представника "Національного корпусу". Під час сутичок під Верховною Радою загони швидкого реагування Товариства Червоного Хреста України надали допомогу 16 постраждалим.

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Загалом правоохоронці затримали 26 людей. Однак вже ввечері затриманих відпустили.

Фото: Офіс Президента

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