Зеленський відреагував на сутички під Радою

На "земельному" протесті 17 грудня під Верховною Радою звучали не голоси фермерів, а політичні гасла.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський на сторінці у Facebook.

"Кожен має право на мирне зібрання. Кожен має право висловити думку. І кожен має нести відповідальність, якщо від його дій страждає інший. Дискусії про законодавчі ініціативи не повинні порушувати закон. Я поважаю думку українців, впродовж місяців ми слухаємо пропозиції стосовно реформ. Однак на мітингу щодо закону про землю звучать не голоси фермерів, а політичні гасла. Через них постраждали і мітингарі, і поліцейські", - зазначив глава держави.

Він додав, що влада вносить між першим і другим читанням правки в закон про землю на основі обговорень з українцями. "Якщо ми хочемо кращого життя, то маємо навчитися говорити, поважати одне одного і, зрештою, жити разом. Влада, як і обіцяла, вносить між першим і другим читанням правки в закон про землю на основі обговорень з українцями. Ми дослухаємося до людей", - наголосив Президент.

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Як повідомлялося, 17 грудня в урядовому кварталі проходили акції протесту, зокрема, проти закону про відкриття ринку землі. Протестувальники намагалися встановити намети на проїжджій частині вулиці Грушевського, після чого почалися сутички з поліцією.

Біля парламенту представники "Нацкорпусу" кидали в поліцейських камінням, запускали димові шашки та фаєри.

За словами начальника поліції Києва Андрія Крищенка, у сутичках брали участь до 500 осіб.

Постраждали 17 поліцейських та журналісти. Одного з протестувальників під ВР забрала карета "швидкої", ймовірно представника "Національного корпусу". Під час сутичок під Верховною Радою загони швидкого реагування Товариства Червоного Хреста України надали допомогу 16 постраждалим.

Загалом правоохоронці затримали 26 людей. Однак вже ввечері затриманих відпустили.

Фото: Офіс Президента