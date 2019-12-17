У сутичках під Радою журналісту "Радіо Свобода" розбили камеру

У ході сутичок учасників акції проти земельної реформи з поліцією в урядовому кварталі біля Верховної Ради розбили камеру журналіста "Радіо Свобода".

Про це повідомляє Радіо Свобода.

"Під час сутичок співробітники Національної гвардії та поліції розбили камеру й окуляри журналіста Радіо Свобода Сергія Нужненка",- йдеться у повідомленні.

Також оприлюднені світлини - на фото видно зламані окуляри журналіста та пошкоджену техніку.

Як повідомляв Укрінформ, під Верховною Радою 17 грудня проходять кілька масових акцій. Зокрема, це акції щодо ринку землі, авто на єврономерах і на підтримку законопроєктів щодо Трудового кодексу. Загалом у районі Верховної Ради знаходиться кілька тисяч осіб.

Раніше біля парламенту сталися сутички представників "Нацкорпусу" з поліцією. Протестувальники кидали в поліцейських камінням, запускали димові шашки та фаєри.

Правоохоронці затримали кілька мітингувальників.

Одного з протестувальників під ВР забрала карета "швидкої", ймовірно представника "Національного корпусу".

Під час сутичок під Верховною Радою загони швидкого реагування Товариства Червоного Хреста України надали допомогу 16 постраждалим.

Фото: RFE/RL