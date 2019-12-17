Посольство США засуджує насильство на акціях під Радою

Посольство Сполучених Штатів Америки в Україні підтримує право на мирні протести, але засуджує прояви насильства щодо поліції та журналістів під час протестів 17 грудня у Києві.

Таку заяву посольство США оприлюднило у Facebook.

“Сполучені Штати підтримують право на мирні протести. Ми засуджуємо насильство щодо поліції та журналістів, яке сталося сьогодні біля Верховної Ради”, - йдеться у дописі.

Як повідомлялося, 17 грудня в урядовому кварталі проходили акції протесту, зокрема, проти закону про відкриття ринку землі. Протестувальники намагалися встановити намети на проїжджій частині вулиці Грушевського, після чого почалися сутички з поліцією.

Біля парламенту представники "Нацкорпусу" кидали в поліцейських камінням, запускали димові шашки та фаєри.

За словами начальника поліції Києва Андрія Крищенка, у сутичках брали участь до 500 осіб.

Постраждали 17 поліцейських та журналісти. Одного з протестувальників під ВР забрала карета "швидкої", ймовірно представника "Національного корпусу". Під час сутичок під Верховною Радою загони швидкого реагування Товариства Червоного Хреста України надали допомогу 16 постраждалим.

Загалом правоохоронці затримали 26 людей. Однак вже ввечері затриманих відпустили.