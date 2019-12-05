Київ готовий звести "стіну" на Донбасі у разі провалу мирних переговорів з РФ — Єрмак

Україна зробить все від неї залежне, щоб припинити бойові дії на сході дипломатичним шляхом, однак якщо Росія не буде виконувати Мінські домовленості, Київ готовий "побудувати стіну" на Донбасі.

Про це заявив помічник Президента України Андрій Єрмак у четвер на зустрічі в Лондоні, організованій Chatham House та "Українською призмою", інформує "Європейська правда".

"Ми не будемо витрачати багато часу, якщо ми не побачимо з російської сторони бажання виконувати "Мінськ". Ми не будемо чекати роками, ми визначили обмежений час", - сказав Єрмак.

Він не уточнив, скільки часу готові чекати у Президента, але раніше у розмовах із представниками команди Зеленського неофіційно звучало, що ясність щодо мирного врегулювання має з’явитися у першій половині 2020 року, зазначає видання.

"І, безумовно, хочу сказати, що Україна зробить все від нас залежне, щоб добитися припинення війни і миру дипломатичним шляхом. Але ми, безумовно, маємо і "план Б", - зазначив Єрмак.

За його словами, "план Б" полягає у тому, щоб "збудувати стіну і жити далі".

"Якщо ми не побачимо сьогодні готовності з боку РФ йти до мирного процесу, до виконання Мінських домовленостей, що ж, будемо тоді не в фігуральному плані будувати стіну і жити далі. У нас є друзі, будемо залучати і брати їхній досвід. Я маю на увазі в першу чергу Ізраїль", - пояснив помічник Президента.

Разом з тим він підкреслив, що команда Президента наразі налаштована на успіх переговорів.

Єрмак також заявив, що команда Президента має готовність до зміни Конституції після "нормандських переговорів", але обіцяє обмежити ці зміни питаннями децентралізації, в тому числі щодо ОРДЛО.

Окрім того, за словами Єрмака, Зеленський планує продовжити дію закону "про особливий статус" після "нормандського саміту".

Як повідомлялося, саміт "нормандської четвірки" за участю лідерів України, Росії, Франції і Німеччини відбудеться 9 грудня в Парижі.

Фото: Alyona Hlyvko