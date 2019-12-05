"Нормандська зустріч" дає надію, але російська агресія триває – Боррель

Очікуваний саміт у нормандському форматі дає надію на орієнтований на результат діалог, хоча нелегальна анексія Криму та агресія РФ на Сході України триває.

Про це заявив Високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки, віцепрезидент Єврокомісії Жозеп Боррель під час 26-го засідання Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ у четвер у Братиславі, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

Ми спостерігали за позитивним розвитком ситуації в Україні. Очікуваний саміт у нормандському форматі дає надію на орієнтований на результат діалог. Водночас, суть конфлікту лишається: порушення Росією міжнародного права та принципів ОБСЄ, нелегальна анексія Криму та м.Севастополя і агресія на Сході України", - заявив він.

Головний європейський дипломат наголосив, що в цьому плані робота СММ ОБСЄ в Україні є дуже важливою, а її мандат має бути непорушним.

Як повідомлялося, зустріч лідерів країн нормандського формату - України, Росії, Франції та Німеччини запланована на 9 грудня у Парижі.

Фото: CLAUDIO ÁLVAREZ