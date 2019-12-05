Україна очікує від "нормандського саміту" миру та звільнення заручників — Пристайко

Результати саміту нормандської четвірки мають передбачати тривалий мир та стійке перемир’я на Донбасі, а також звільнення усіх затриманих та політичних в’язнів.

Про це заявив Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко під час 26-го засідання Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ у четвер у Братиславі, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"У понеділок 9 грудня очікується саміт нормандської четвірки. Ми налаштовані обережно оптимістично і переконані, що результати саміту мають передбачати триваючий мир та стійке перемир’я, а також, щонайменше звільнення усіх затриманих та політичних в’язнів", - заявив він.

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Як повідомлялося, зустріч лідерів країн нормандського формату - України, Росії, Франції та Німеччини запланована на 9 грудня у Парижі.