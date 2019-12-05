Пристайко назвав міністрам країн ОБСЄ умови виборів на Донбасі

Місцеві вибори на території Донецької та Луганської областей повинні проводитися відповідно до українського законодавства, і лише після встановлення усіх безпекових умов, виведення іноземних військ та відновлення Україною контролю над наразі неконтрольованою ділянкою кордону.

На цьому наголосив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко під час 26-го засідання Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ у четвер у Братиславі, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Місцеві вибори мають проводитися там (на території ОРДЛО- ред.) відповідно до українського законодавства та відповідно до демократичних стандартів ОБСЄ. І лише після того, коли будуть виконані усі безпекові умови, включаючи виведення усіх незаконних військ з регіону та відновлення контролю Україною над українсько-російським кордоном", - заявив він.

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Як повідомляв Укрінформ, у Братиславі 5 грудня розпочалося дводенне 26-те засідання Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ - центрального директивного та керівного органу Організації з безпеки та співробітництва у Європі. Участь у заході беруть близько 40 міністрів закордонних справ із 57 країн-учасниць. Делегацію України на цьогорічному засіданні очолює глава МЗС Вадим Пристайко.