Пристайко назвав міністрам країн ОБСЄ умови виборів на Донбасі

Пристайко назвав міністрам країн ОБСЄ умови виборів на Донбасі

Укрінформ
Місцеві вибори на території Донецької та Луганської областей повинні проводитися відповідно до українського законодавства, і лише після встановлення усіх безпекових умов, виведення іноземних військ та відновлення Україною контролю над наразі неконтрольованою ділянкою кордону.

На цьому наголосив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко під час 26-го засідання Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ у четвер у Братиславі, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Місцеві вибори мають проводитися там (на території ОРДЛО- ред.) відповідно до українського законодавства та відповідно до демократичних стандартів ОБСЄ. І лише після того, коли будуть виконані усі безпекові умови, включаючи виведення усіх незаконних військ з регіону та відновлення контролю Україною над українсько-російським кордоном", - заявив він.

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Як повідомляв Укрінформ, у Братиславі 5 грудня розпочалося дводенне 26-те засідання Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ - центрального директивного та керівного органу Організації з безпеки та співробітництва у Європі. Участь у заході беруть близько 40 міністрів закордонних справ із 57 країн-учасниць. Делегацію України на цьогорічному засіданні очолює глава МЗС Вадим Пристайко.

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