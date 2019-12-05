Пристайко бере участь у міністерській раді ОБСЄ у Братиславі

У столиці Словаччини Братиславі в четвер, 5 грудня, розпочалося дводенне 26-те засідання Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ - центрального директивного та керівного органу Організації з безпеки та співробітництва у Європі.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

Участь у заході на території виставкового комплексу Incheba Expo беруть близько 40 міністрів закордонних справ із 57 країн-учасниць. Делегацію України на цьогорічному засіданні очолює глава МЗС Вадим Пристайко.

У Братиславі проходить Міністерська рада ОБСЄ за участю глави МЗС України / Фото: Василь Короткий, Укрінформ

Міністерське засідання проходить під слоганом Словацького головування в ОБСЄ у 2019 році: "Заради людей, діалогу та стабільності". В рамках пленарного засідання Ради міністрів заплановані численні двосторонні переговори і так звані "сайди івенти".

Під час головної події року ОБСЄ делегації держав-учасниць підіб’ють підсумки діяльності організації за 2019 рік та здійснять огляд безпекової ситуації в євроатлантичному та євразійському регіонах. Очікується, що у центрі уваги міністерської ради залишатиметься питання російської агресії проти України.

Планується обговорення питання взаємодії у рамках ОБСЄ у військово-політичному, економіко-довкільному та людському вимірах діяльності ОБСЄ.

Захід вважається кульмінаційною точкою Словацького головування в ОБСЄ у 2019 році та визначить ключові напрямки діяльності організації на наступний рік, під час головування Албанії в організації.