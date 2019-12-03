Пристайко каже, що нерішучість НАТО дозволила РФ напасти на Україну та Грузію

Пристайко каже, що нерішучість НАТО дозволила РФ напасти на Україну та Грузію

Укрінформ
Лідери країн НАТО припустились великої помилки на саміті у Бухаресті 2008 року, відтермінувавши можливість вступу України та Грузії до Альянсу.

Про це на конференції NATO Engages у Лондоні заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Те, що сталося 10 років тому у Бухаресті, на мою думку, було великою помилкою. Спочатку нам було обіцяно членство, потім була ідея Плану дій щодо членства. Пройшло понад 10 років, і нас не запросили ні до дорожньої мапи, ні до членства. Я вважаю, що нерішучість НАТО дозволила Москві спочатку вторгнутися у Грузію, а потім, шість років потому, напасти на Україну", - наголосив міністр.

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Як повідомлялося, у квітні 2008 року в Бухаресті на зустрічі глав держав та урядів країн НАТО була ухвалена декларація, в якій визнавалося право України на вступ до Північноатлантичного альянсу, однак План дій щодо членства (ПДЧ) тоді не було надано.

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