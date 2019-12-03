Пристайко: Політика РФ — це тероризм на державному рівні

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявляє, що Москва діє так само, як і міжнародні терористи, лише на державному рівні.

Про це він сказав на конференції NATO Engages у Лондоні, коментуючи репліку модератора про висловлювання президента Франції Еммануеля Макрона, що головною загрозою для НАТО є не Росія, а тероризм, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Коли ви питаєте, що є найбільшою загрозою (на сьогодні для НАТО - ред.) - тероризм чи РФ, я не відчуваю суттєвої різниці між ними, адже, за визначенням, терорист — це той, хто застосовує силу для досягнення певної політичної мети. Ви хочете сказати, що Росія не робить те саме? Вона вбиває українців, вона застосовує біологічну та хімічну зброю в ЄС. Росія це робить задля досягнення певної політичної мети, отже, політика РФ — це тероризм найвищого — державного — рівня", - наголосив Пристайко.

Міністр додав, що президент РФ Володимир Путін розуміє лише мову сили, тому домовитися з ним майже безперспективно, українці перевірили це на собі.

Як повідомлялося, раніше президент Франції заявив, що ворог НАТО – тероризм, а не Росія чи Китай. Ці його слова гостро розкритикували союзники.