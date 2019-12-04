Президент Володимир Зеленський напередодні саміту в Нормандському форматі зустрівся з представниками церков і релігійних організацій України.

Про це повідомляє сайт глави держави.

Як зазначається, глава держави подякував за спільне звернення ієрархів до мешканців тимчасово окупованих територій, а також за роботу, яку проводять святі отці для українців. У зв’язку з переговорами лідерів країн Нормандського формату Президент закликав підтримати мирні ініціативи української сторони.

«Ми – різні, у нас різні конфесії, церкви, мечеті, синагоги тощо. І це нормально, бо у нас велика, дуже гарна, іноді зі складнощами, але наша люба країна. Дуже вірю у вас», – зазначив Зеленський.

Президент наголосив, що через три роки блокування зустрічі «Нормандської четвірки» з’явилася можливість розпочати діалог.

Глава держави підкреслив, що йому важливо почути поради.

«Тоді відчуватиму, що всі ми разом», – сказав він.

Представники церков і релігійних організацій зазначили, що моляться за мир в Україні, та побажали президенту сили, терпіння й Божого благословення на переговорах лідерів країн – учасниць Нормандського формату.

Окремо було акцентовано увагу на неприпустимості переслідування вірян різних конфесій на окупованих територіях Донбасу та Криму, а також судових рішень про ліквідацію культових споруд.

Президент зустрівся з представниками церков і релігійних організацій України // Фото: president.gov.ua

Митрополит Української православної церкви Онуфрій підтримав мирні ініціативи.

«Життя людини нічим не може бути виправдане або викуплене. Воно найдорожче в усьому світі. Те, що ви почали цю місію миротворчості, – ми вам за це вдячні й розуміємо, що це складний процес. Але його треба було почати – процес не може мати успіху, якщо хтось його не почне», – зазначив Митрополит УПЦ.

За його словами, питання необхідно вирішувати шляхом діалогу.

Предстоятель Православної церкви України, Митрополит Київський та всієї України Епіфаній наголосив: «Церкви мають великий потенціал, який потрібно використовувати у тих мирних ініціативах, які ви зараз проявляєте щодо завершення цієї страшної війни. Ми молимося за мир – за справедливий мир в Україні».

Предстоятель ПЦУ зазначив, що багато подорожує Україною та спілкується з людьми.

«Вони інколи не розуміють, їм треба більше доносити інформацію, переконувати. Церкви можуть виконувати цю місію – доносити правдиву інформацію. Наприклад, часто запитують – як ви ставитеся до ринку землі, до врегулювання ситуації на Донбасі тощо», – розповів Епіфаній.

Предстоятель ПЦУ також звернувся з проханням посприяти у вирішенні питань переслідування парафіян і судових рішень щодо храмів в окупованому Криму та на Донбасі.

Верховний архієпископ Києво-Галицький, Глава Української греко-католицької церкви Святослав зазначив, що нині Україна є демократичною державою, де всі почуваються вільно – незалежно від віросповідання, – і релігійна спільнота дорожить таким станом справ.

«Хочу побажати вам сили Мойсея, який міг сказати фараонові «Let my people go». Бо ніхто сьогодні так не зацікавлений, щоб наступив мир в Україні, як самі українці. Росія має свої інтереси, багаті країни заходу мають свої інтереси. Ми не можемо в тих перемовинах відступитися від свого бажання бути вільною, незалежною державою, яка обрала свій шлях розвитку. Ми гідні того, щоб інші народи, наші сусіди поважали наш вибір», – наголосив предстоятель УГКЦ.

Він побажав президенту мудрості та запевнив у підтримці в роботі на благо українців.

Представники церков і релігійних організацій також висловили занепокоєння стосовно законопроєкту №0931 щодо гармонізації законодавства у сфері запобігання та протидії дискримінації з правом Європейського Союзу, відзначили питання виділення землі для зведення культових споруд, а також наголосили на необхідності співпраці для підтримки безпеки всередині країни.

Президент запевнив у готовності до зустрічей і розв’язання проблем.